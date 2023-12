???????Die heißesten Themen der wO Community waren in dieser Woche erneut Biotech Aktien aber auch eine "Sportaktie" stand im Fokus.

Mit fast 700 Beiträgen alleine in dieser Woche stand die Morphosys-Aktie im besonderen Rampenlicht der wO Community. Zwar hat sich der Kurs des bayerischen Biopharmakaunternehmens zuletzt nicht nennenswert bewegt aber die Aufregung um die Veröffentlichung von neuen Studiendaten zum Medikament "Pelabresib" wirkt weiterhin nach. Die Studie wurde am 29.11.2023 veröffentlicht und erreichte zwar ihren primären Endpunkt, nicht aber ihren sekundären Endpunkt. Die wO Community reagierte darauf mit gemischten Gefühlen. Einige Nutzer sahen die Daten als positiv an und lobten die Wirksamkeit und Sicherheit von Pelabresib, während andere die Daten als enttäuschend und unzureichend für eine Marktzulassung kritisierten. Darüber hinaus hatte Morphosys in dieser Woche überraschend eine Kapitalerhöhung durchgeführt, welche nicht bei jedem gut angekommen ist. Hier ein paar Stimmen aus dem Morphosys-Forum:

Invest63 ist zuversichtlich:

Leute...schaut euch die Folien auf der Präsentation an...

Wir bekommen eine Zulassung !!!......und das sehen jetzt die Big Boys....

Was sind schon Kurse von 30 Euro...Morphosys hat für Pelabresib umgerechnet schon ca 45 Euro je Aktie bezahlt !!

Der Aktienkurs war damals bei 130 Euro...

Jetzt kommt die Zulassung...einfach mal Hirn einschalten was die Aktie jetzt wert ist....da spielen die Leerverkäufer überhaupt keine Rolle....

Magnetfeldfredy spricht Klartext:

Ja, schön langsam gehen diesen shorties die Argumente aus, gut so für MOR und die zukünftigen Myelofibrose Patienten!

Fuck the shorts and FUD-sters!

RadarOReilly mag Metaphern:

Die Rakete ?? hat wohl erst mal nee Fehlzündung und wenn die ersten Analysten Ihre Meinung und Kurs Ziele setzen schauen wir mal wie gut die KE für den Kurs ist! Die KE war notwendig um die Zulassung überhaupt zu finanzieren wenn die Zulassung nicht kommt wird es enger für Mor. Das Risiko ist gestiegen Sekt oder Tafel wenn's doch fail wirdDas Risiko bleibt noch bis zur Zulassung! Wenn der Markt so überzeugt wäre wie hier einige wäre der Kurs doch extrem angestiegen und es würde zur Übernahme kommen aber komisch es steht keiner vor der Tür!

MDV22 ist skeptisch:

Ich halte immer noch die KE für falsch bzw. den Zeitpunkt. Und ob der Kurs sich die nächsten Tage hält, wo er jetzt ist, weiß man auch nicht.

Wenn ich von der Zulassung von Pela so überzeugt bin, wenn das solch ein erfolgsversprechendes Medikament ist, dann stelle ich den Zulassungsantrag Mitte 2024. Die Entscheidung der FDA kann nicht länger dauern, als der benötigte Cash ausläuft. Und wenn ich das Medikament nur in den USA selbst vertreiben möchte, dann lizensiere ich es aus, wie man es bei Tafasitamab gemacht hat. Und wenn wie von den Ärzten bestätigt ein Paradigmenwechsel bei der Behandlung ansteht, dann hat man auch das Interesse von Pharmaseite, das Medikament einzulizensieren. Damals hat man 750 Mio $ Upfront bekommen plus wurde von Incyte eine Beteiligung in Höhe von 150 Mio $ bei einem Kurs von einem vielfachen wie heute..

Es ist ein Geschenk für die Leerverkäufer.

Vielleicht liege ich auch falsch. Die KE wird hier ja ziemlich konträr eingeschätzt.

Der andere Biopharamwert, der in dieser Woche kontrovers diskutiert wurde, ist Newron Pharmaceuticals. Der Kurs des italienischen Biotechunternehmens hatte sich infolge von positiven Ergebnissen aus der Phase 2b-Studie zu "Evenamide" innerhalb der letzten 12 Monate zwischenzeitlich verfünffacht. Die Studie zeigte, dass Evenamide in Kombination mit einer Standardtherapie eine signifikante Verbesserung der positiven und negativen Symptome sowie der kognitiven Funktionen bei Patienten mit Schizophrenie bewirkte. Der Kurs von Newron Pharma ist zwischenzeitlich aber wieder gesunken, da Anleger Gewinne mitnahmen und die Unsicherheit über die weitere Entwicklung und Zulassung von Evenamide zugenommen hat.

Hier einige Auszüge aus dem Newron Pharma Forum:

Wetzer1 hat keine Geduld:

Zwischenzeitlich meine Kohle bei Morphosys gut angelegt??????

Auf was soll ich hier momentan warten???

Und bei MOR ist noch laaaaange nicht Schluss??

Tradertobit lässt sich nicht verunsichern:

Chance - Risiko

Chance - Risiko Verhältnis ist mir für weiter ein Kauf auf diesem Niveau. Die letzten Tage habe ich genutzt um weitere Stücke einzusammeln, sorry wenn ich dafür den Kurs erst etwas drücken musste um an günstigere Aktien zu kommen.... ??. Lasst euch nicht verunsichern von den ganzen Leuten die hier nur Mist schreiben. Klar, der "Schuss" kann auch nach hinten losgehen, aber bei Risiko von 5 auf 2 CHF und Chance von 5 auf +20 CHF kann man hier getrost eine Position aufbauen und halten. Mit dieser Strategie bin ich bisher sehr gut gefahren. Lasst euch nicht verunsichern und die 3-4 Monate bis zur nächsten, vielleicht großartigen News, schaffen wir auch noch ??.

Spatz01 rechnet nicht mehr mit der großen Show:

Hier scheint die große Show, die vor Weihnachten von einigen Leuten voraus gesagt wohl verpufft zusein. ??

Zockerass:

Kurs relevante News erwarte ich erst ab Januar und die entscheidende 008A Studie mit Placebo erst April mit guten Daten ist der Weg frei für Lizenz/Übernahme und natürlich die Zulassung Studie 003 mit Partner. Ich denke bis dahin braucht es keine KE

Eine Überraschung negativ/positiv kann man bei Newron nie ausschliessen! ??

Ebenfalls intesiv diskutiert wurde in dieser Woche die Aktie von Borussia Dortmund. Nachdem der Fussballclub im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart ausgeschieden war und auf den derzeit fünften Platz in der Bundeslige zurückgefallen ist, befindet sich der Kurs im Abwärtstrend. Die angebotene Kapitalerhöhung vom Herbst 2023 kam bei den Anlegen auch nicht gut an. Hier ein paar aktuelle Stimmen aus dem Borussia Dortmund Forum:

Kampfkater1969 weiß es:

Kursziel "DAUSEND!"......Alte Haudegen an der Börse wissen es......

Eine BVB Aktie wird immer beinahe alles Geld an die Spieler verballern.......und nur die Krümel gehen an die "Eigentümer".....die dann eine Dividendensumme von 10 Cent über 6 Jahre als "geil" einstufen......

Translokator überlegt einzusteigen (oder doch nicht?):

....besitze keine einzige BvB Aktie...muss man diesen super geführten Verein ( Hr.Watzke/Sammer/Kehl/Terzic usw. ) unbedingt im Portfolio haben...? ( Ironie Off )

Darauf HW68:

Unter 3 € kannst du durchaus aber mal Gedanken machen ??

Translokator war im Stadion:

ParisSaintGermain-Fans im BVB-Stadion: "Paris, nehmt euch ein Beispiel!"

Hintergrund waren die niedrigen Ticket-Preise, die Borussia Dortmund von den Gäste-Fans verlangte. 18,50 Euro mussten die PSG-Fans pro Eintrittskarte auf den Tisch legen, was die Franzosen mit einem großen Banner im BVB-Stadion honorierten: "Gäste-Fans: 18,50 Euro - Paris, nehmt euch ein Beispiel!" Bereits beim Heimspiel gegen Newcastle United hatten sich die englischen Fans mit einem großen Plakat für die fairen Ticket-Preise bedankt, nun zogen die PSG-Anhänger nach.

Enthaltene Werte: DE0005493092,DE0006632003,IT0004147952