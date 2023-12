© Foto: Matthias Schrader - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Solides Produktionssystem und stabile Margen: Auch wenn man derzeit kaum etwas aus München hört, ist BMW für Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer immer noch einer der erfolgreichsten Hersteller der Welt. Martin Kerscher: Herr Dudenhöffer, ist das jetzt eher ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, dass man eigentlich relativ wenig aus München hört? Ferdinand Dudenhöffer: Also eigentlich ist BMW schon immer sehr zurückhaltend, es ist kein beunruhigendes Zeichen. BMW ist ein Unternehmen, was sehr sehr stabil in den letzten 20 Jahren gelaufen ist. BMW hat seine ganz großen Vorteile in seinem Produktionssystem und erreicht stabil immer um die neun Prozent EBIT-Marge, was im Automobilbereich gut ist. …