Kursrutsch bei BONK: Geht es von hier aus nur noch bergab?

Die Aufregung um das Binance-Listing des Meme Coins BONK hätte nicht größer sein können. Da der Solana-basierte Coin noch am selben Tag auch auf Coinbase gelistet wurde, ist das wohl so ziemlich das Größte, was man in diesem Bereich erreichen kann. Daher ist es auch gut möglich, dass es von hier aus für den erfolgreichsten Meme Coin in diesem Jahr nur noch bergab geht. Ein Schicksal, das den meisten Spaßwährungen bevorsteht, wenn der Hype erst abflacht. Dass es Shiba Inu und Dogecoin geschafft haben, sich auch langfristig in den Top 20 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zu halten, ist wohl eher die Ausnahme und nicht die Regel, wie der Fall PEPE heuer bereits gezeigt hat.

Erfolgreicher als Pepe

Heuer hätte wohl niemand mehr damit gerechnet, dass PEPE als erfolgreichster Meme Coin des Jahres noch abgelöst wird. Zwar ist der Frosch-Coin schon 5 Wochen nach seinem Launch auf eine Bewertung von über einer Milliarde Dollar gestiegen, während BONK dafür fast ein Jahr gebraucht hat, allerdings hat BONK mit über zwei Milliarden Dollar im Laufe des gestrigen Tages eine noch höhere Bewertung erreicht. In Bezug auf das 24 Stunden Handelsvolumen wurden sogar DOGE und SHIB überholt. Auch heute ist BONK unter den am häufigsten gehandelten Coins mit einem Volumen von über 1,2 Milliarden Dollar.

(Top 100 Coins sortiert nach Handelsvolumen - Quelle: coinmarketcap.com)

Auch wenn die Performance, die BONK an den Tag legt, natürlich beeindruckend ist, könnte es allerdings schwer werden, von hier aus nochmal ein neues Allzeithoch zu erreichen. Seit dem gestrigen ATH ist der Kurs bereits um knapp 30 % eingebrochen. Außerdem ist natürlich die große Frage, die sich Anleger, die jetzt noch investieren wollen, stellen sollten, was BONK jetzt noch erreichen könnte. Natürlich hat DOGE gezeigt, dass ein Meme Coin auch auf 40 Milliarden Dollar steigen kann, allerdings ist mit dem Binance und Coinbase Listing bereits viel passiert, was nur noch schwer zu toppen ist.

Von hier aus könnte man höchstens noch auf einen Tweet von Elon Musk hoffen, der vielleicht noch das Potenzial hätte, den Kurs nochmal zu verdoppeln oder zu verdreifachen, aber ob man darauf spekulieren sollte, ist fraglich. Die Wahrscheinlichkeit, dass es von hier aus nur noch bergab geht, ist da deutlich höher. Vor allem wenn man sich die Charts anderer Meme Coins anschaut, die nach der Spitze des Hypes schnell um 50 % oder mehr eingebüßt haben.

(Vergleich PEPE und BONK - Quelle: Coinmarketcap)

Inzwischen ist BONK auf Platz 70 im Krypto-Ranking abgerutscht. PEPE hat sich zwar bis heute über einen relativ langen Zeitpunkt in den Top 100 halten können, ob das auch bei BONK gelingt, muss sich erst zeigen. Da es sich bei BONK um einen Solana-basierten Coin handelt und SOL selbst oft zu den Top-Performern gehört, könnten Anleger hier schnell auf die Idee kommen, dass es sich eher auszahlt, die BONK wieder in SOL umzutauschen.

Wer also jetzt noch mit dem Gedanken spielt, in BONK zu investieren, sollte sich das gut überlegen. Zwar ist ein Aufflackern immer wieder möglich und auch kurzzeitige Kurssprünge um 20 % oder mehr wird es hier sicher noch das eine oder andere Mal zu sehen geben, aber ob das ganz Große Geld hier noch zu verdienen ist, ist fraglich. Anleger sind bereits auf der Suche nach dem nächsten BONK und hoffen hier wieder auf Kurssteigerungen von 10.000 % und mehr. Eine Rendite, die der neue Meme Kombat ($MK) Token vielleicht schon bald einbringen könnte.

Zieht Meme Kombat die Aufmerksamkeit der BONK-Anhänger auf sich?

Mit Meme Kombat kommt eine Battle-Plattform auf den Markt, auf der BONK schon bald gegen PEPE in einem KI-generierten Kampf antreten könnte. Hier entsteht eine Battle-Arena, in der die Charaktere der beliebtesten Meme Coins gegeneinander kämpfen, wodurch die Communities der unterschiedlichsten Coins schon bald auf der Plattform landen könnten. Wer sich fragt, wie ein Kampf zwischen dem DOGE- und dem BONK-Hund ausgehen würde, findet mit Meme Kombat bald eine Antwort.

(Wähle einen Sieger - Quelle: Meme Kombat)

Durch das Konzept, die Charaktere der beliebtesten Meme Coins gegeneinander antreten zu lassen, kann Meme Kombat deutlich schneller Reichweite aufbauen als vergleichbare Projekte. Schon jetzt hat der X-Account über 10.000 Follower, lange bevor der $MK-Token überhaupt handelbar ist. Derzeit ist $MK im Presale erhältlich, wo Anleger noch die Möglichkeit haben, zum Fixpreis einzusteigen, der während des Vorverkaufs mehrfach angehoben wird, sodass frühe Käufer bereits bis zum Listing an den Kryptobörsen einen Buchgewinn mitnehmen können.

Der Vorverkauf nimmt in den letzten Tagen Fahrt auf, da auch immer mehr Wale einsteigen, die $MK-Token im Wert von mehr als 100.000 Dollar kaufen. Analysten, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, gehen davon aus, dass $MK nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell eine Kursexplosion hinlegen kann. Ein Plus von mehr als 1.000 % wäre hier nicht auszuschließen, vor allem, da Meme Kombat durch den Vorverkauf noch eine niedrige Bewertung hat und die erste Battle-Saison unmittelbar nach dem Presale startet. Dadurch kann das Projekt direkt nach dem Presale an Popularität gewinnen, wodurch die Nachfrage nach $MK-Token sprunghaft ansteigen kann.

