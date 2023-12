Aktien News: 5 Aktien mit hohem Risiko!

Bei der Consorsbank werden derzeit 4 Aktien mit hohem Risiko gekennzeichnet. Die Kandidaten auf der Liste dürften überraschen und sind unerwartet für Menschen, die sich nicht jeden Tag mit dem Vermögensaufbau und den Aktienmärkten beschäftigen.

Die Bank markiert Vermögenswerte mit Rot, wenn das Risiko hoch ist. Dieses Risiko ist jedoch nicht als Standard definiert und jeder Anbieter kann die Einteilung individuell vornehmen. Dennoch ist es interessant, welche 5 Aktien mit hohem Risiko bei der Consorsbank auf der Liste ganz oben stehen.

5 Aktien mit hohem Risiko

Zalando kostet heute 22,77 Euro mit einem Plus von 2,43 Prozent Sartorius Vz kostet aktuell 342,20 Euro und konnte 1,15 Prozent zulegen Continental steigert sich um 0,90 Prozent auf 75,98 Euro Siemens Energy Aktien gibt es heute für 11,33 Euro/Stück mit +0,80 Prozent. Vonovia SE verliert heute mit 0,67 Prozent und kostet aktuell 28,19 Euro

Die Zalando Aktie in der Risikobewertung

Das Tages- und Wochenchart sieht eigentlich ganz gut aus für Zalando, doch beim 3 Monatschart und dem Blick auf die historischen Kurse vor 1 und 3 Jahren sieht man nur noch Rot. Die Verluste bis heute liegen über 72 Prozent unter dem Kurs von vor 3 Jahren. Im letzten Jahr verlor der Titel knapp 30 Prozent und in den letzten 3 Monaten ging es fast 10 Prozent runter.

Das Rating für die Einstufung des individuellen Risikos nimmt die Consorsbank anhand von Analystenmeinungen, technischen und Fundamentalanalysen vor. Und das lautet aktuell für Zalando "hohes Risiko". Grund dafür sind die folgenden Trends und Analysen:

Gleitender Durchschnitt bei 200 Tagen auf Rot, auf die 20 und 5 Tage jedoch Grün. Das Momentum auf Rot bei den 20 und den 250 Tagen, Grün aber bei den 50 Tagen. Der Relative Stärke Index steht für alle Phasen auf Neutral

Insgesamt steht die Tendenz auf Bearish für die Zalando Aktie, da auch die hohen Chancen nur 1 von 4 möglichen Sternen erhalten.

Sartorius Vz: hohes Risiko aber auch hohe Chancen

Anders als bei Zalando gibt es bei hohem Risiko für Sartorius Vz 3 von 4 möglichen Sternen für hohe Chancen. Das Unternehmen erhält die Empfehlung von "Halten" seitens der Analystenmeinungen. Das Stimmungsbild wird aus der Meinung von 17 Analysten generiert und hat sich in den letzten 3 Monaten nicht verändert.

Für die nächsten 2 bis 4 Wochen sieht die Bank den Vermögenswert aber auf "Kaufen" statt "Halten". Das liegt wohl an der Bewertung von großen Chancen, wenn auch bei hohen Risiken. Die Consorsbank deklariert die Sartorius Aktie derzeit als überkauft an und hält es für möglich, dass der Preis von jetzt 342,20 Euro auf dann nur noch um die 312 Euro fallen könnte.

Grund für die Kategorie als überkaufter Vermögenswert spricht das Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 70. Für das laufende Jahr lag es bei rund 90 Punkte. Im nächsten Jahr könnte es auf 80 sinken und 2025 dann unter die 70-er-Marke auf nur noch rund 56 Punkte fallen, so die Consorsbank.

Nachdem die Dividendenrendite im laufenden Jahr gesunken ist, könnte die für die nächsten zwei Jahre wieder steigen. Die Charts für den aktuellen Handelstag und die vergangene Woche zeigen sich Grün. Für die Charts der letzten 3 Monate, des letzten Jahres und der vergangenen 3 Jahre ist Rot. Allerdings sind die Verluste hier nur im unteren einstelligen Bereich von maximal 3,73 Prozent.

Auch Continental erhält 3 von 4 Sternen für hohe Chancen

Ähnlich sieht es bei Continental aus, denn Consorsbank gibt auch diesem Vermögenswert bei hohem Risiko 3 von 4 möglichen Sternen für hohe Chancen. Die Chartanalysen zeigen jedoch einen leicht besseren Trend, denn 4 von 5 Zeiträume sind Grün und nur auf lange Sicht, also beim Vergleich des Preises heute und vor 3 Jahren, eine rote Linie. Der Preis für die Continental Aktie fiel um über 25 Prozent.

Analysten empfehlen Anlegern, ihre Continental Aktien zu halten. Das Kursziel wird mit 79,50 Prozent vorhergesagt. Dies wäre nur eine geringe Steigerung von dem heutigen Preis von 75,98 Euro pro Aktie. Das Jahreshoch lag am 09. März 2023 bei 79,10 Euro. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 2,68 Prozent, wird aber laut Prognosen im nächsten Jahr auf 3,55 und 2025 auf 4,38 Prozent steigen.

Im Ergebnis sehen wir bei der Continental Aktie trotz hohem Risiko eine bullische Tendenz. Auch die Bank sieht die Empfehlung von "Kaufen" in den nächsten 2 bis 4 Wochen. Die Empfehlung zum "Halten" wurde jetzt schon mehrere Monate aufrecht gehalten.

Grund waren auch hier Signale, dass der Vermögenswert überkauft sein könnte. Derzeit gibt es nur ein neutrales Signal, und zwar den Relative Stärke Index für die letzten 250 Tage. Alle anderen Indikatoren stehen auf Grün.

Siemens Energy Aktie überkauft?

Gleich vorweg, das Gesamturteil der Consorsbank für die Siemens Energy AG steht auf Bearish. Die Aktie ist wohl deutlich überkauft und daran soll sich laut Prognose auch in den nächsten 2 bis 4 Wochen nichts ändern. In den letzten Monaten wurde die Aktie eher als unterkauft bewertet. Doch jetzt wird davon ausgegangen, der Preis könnte kurzfristig wieder zurückgehen.

Von 18 Analysten sehen derzeit:

9 auf "Halten"

6 auf "KaufenW

2 auf "Überkauft"

1 auf "Unterkauft"

Das aktuelle Kursziel wird mit 15 Euro angegeben, was ein deutliches Plus zum heutigen Preis von 11,32 Euro ausmachen würde.

Vonovia SE Aktien überwiegend auf "Kaufen"

10 von 18 Analysten geben die Empfehlung von "Kaufen" für die Vonovia Aktie ab. 3 empfehlen das Halten und 4 das Verkaufen des Vermögenswertes. Auch hier stehen die Zeichen auf Bären statt auf Bullen. Möglich ist der Stimmungswechsel unter den Anlegern, denn die Consorsbank sieht deutliche Kaufsignale in den nächsten 2 bis 4 Wochen kommen.

Aktuell liegt der Relative Stärke Index bei über 70 Punkten, was auf "Überkauft" hindeutet. Die Dividendenrendite lag im vergangenen Jahr bei 3,86 Prozent, im laufenden Jahr bei 3,44 Prozent und soll 2024 bei 4,42 sowie 2025 bei 4,89 Prozenten stehen.

Zuletzt hatte sich der Chef des Konzerns, Rolf Buch, zusammen mit anderen CEOs aus dem Mietgeschäft über die derzeitig gesetzlichen Regelungen beklagt. Diese hätten zu viele negative Folgen für den Mietmarkt und den Neubau, so die Quelle.

Fazit: Analysen für den Aktienmarkt lassen sich beispielsweise mit AltIndex durchführen. Die Plattform stellt übersichtlich wichtige Ergebnisse, Nachrichten, Analysen und Indikatoren zur Verfügung, mit denen auch Anfänger leicht Aktien analysieren können.

Relevante Kennzahlen wie die Volatilität, das maximale Verlustrisiko, den erwarteten Verlust oder die Robustheit geben Anlegern die Möglichkeit, effektivere Handelsstrategien zu erstellen und die richtigen Trends rechtzeitig an den Märkten zu identifizieren.

