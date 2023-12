Geniale Chance: In Schwung gekommen sind die Nebenwerte in Deutschland noch nicht. Doch bei einigen Titeln kann sich das schon bald ändern - zwei Aktien mit bis zu 60 Prozent Kurschance Die heimlichen Stars in Deutschland, die mittelständischen Unternehmen oder Small Caps, wie sie im Börsenjargon heißen, haben in der Tat eine schwierige Zeit hinter sich: Zu Jahresbeginn bis in den Herbst hinein mussten viele von ihnen herbe Kursrückschläge verkraften. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...