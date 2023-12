Endspurt beim Bitcoin ETF Token: Kommt es in den nächsten Tagen zur Kursexplosion?

Die Aufregung um die Bitcoin-ETFs, die in den USA kurz vor der Zulassung durch die Börsenaufsichtsbehörde SEC stehen könnten, lässt den gesamten Kryptomarkt steigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Behörde grünes Licht gibt, wird von Bloomberg-Analysten auf 90 % geschätzt. Die Verhandlungen zwischen der SEC und den Emittenten wie BlackRock, Fidelity und anderen namhaften Unternehmen werden von den Marktteilnehmern eifrig verfolgt und jede noch so kleine Nachricht hat das Potenzial, den Bitcoin-Kurs in die Höhe zu treiben. Von dieser Entwicklung profitiert auch der neue Bitcoin ETF Token, der in diesem bullischen Umfeld inzwischen fast ausverkauft ist. Die letzten 700.000 Dollar dürften spätestens in der nächsten Woche erreicht sein, sodass der neue Coin unmittelbar vor dem Listing an den Kryptobörsen steht. Beobachter erwarten eine Kursexplosion nach dem Handelsstart.

Bitcoin ETF Token: 1.500 % Rendite noch in diesem Jahr?

Das Besondere am Bitcoin ETF Token ($BTCETF) ist seine direkte Verknüpfung mit den Entwicklungen rund um die Bitcoin-ETFs in den USA. Nicht nur der Name erinnert an diese, das gesamte Konzept ist so aufgebaut, dass Anleger, die $BTCETF-Token halten, direkt von der Zulassung der börsengehandelten Fonds profitieren könnten. Bei $BTCETF gibt es insgesamt fünf Ereignisse, die jeweils zu Token-Burns von 5 % des Gesamtangebots führen können. Durch diese Verknappung kann der Wert der verbleibenden Token jedes Mal stark ansteigen, ähnlich wie beim Bitcoin-Halving der BTC-Kurs.

(Bitcoin ETF Token Presale - Quelle: btcetftoken)



Genehmigt die SEC den ersten Bitcoin-ETF in den USA, was für Anfang Jänner 2024 erwartet wird, kommt es zum ersten Token-Burn bei $BTCETF. Kommt es nach der Genehmigung zur Markteinführung des ersten börsengehandelten Bitcoin-Fonds, werden weitere 5 % geburnt. Sobald der erste Bitcoin ETF ein Vermögen von einer Milliarde Dollar verwaltet (AUM), werden erneut 5 % geburnt. Die meisten Ereignisse sind so gewählt, dass sie in relativ kurzer Zeit hintereinander eintreten können, sodass es nach der ETF-Zulassung schnell zu einer enormen Kurssteigerung bei $BTCETF kommen kann.

(Bitcoin ETF Token Burns - Quelle: btcetftoken)

Neben der Reduktion des Gesamtangebots um bis zu 25 % kommt $BTCETF bei der Markteinführung an den dezentralen Kryptobörsen auch mit einer Transaktionsgebühr von 5 %. Diese wird bei jedem der genannten Meilensteine schrittweise um 1 % reduziert, bis diese schließlich komplett entfällt, wenn alle 5 Ereignisse eintreten. Das Konzept, Anleger direkt zu belohnen, wenn es zur Markteinführung der Bitcoin-ETFs kommt, begeistert Investoren, die innerhalb kürzester Zeit mehr als 4,3 Millionen Dollar für den $BTCETF-Token ausgegeben haben.

Einflussreiche Krypto-Influencer, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, haben auf Plattformen wie Youtube und X bereits Prognosen erstellt, in denen sie davon ausgehen, dass der $BTCETF-Kurs nach dem Handelsstart schnell um das 10- bis 20-fache steigen kann. Vor allem wenn es zur Zulassung der ETFs kommt und die ersten Token-Burns schon bald nach dem Listing stattfinden.

Staking-Funktion überzeugt Investoren

Neben der Angebotsverknappung durch Burns kommt $BTCETF auch mit einer Staking-Funktion, Anlegern, die ihre Token langfristig einsetzen (mindestens eine Woche nach dem Handelsstart), hohe Renditen einbringt. Die APY liegt derzeit noch bei 66 %. Dieser Wert sinkt zwar, wenn mehr Käufer in den Staking Pool einzahlen, kann sich aber auch langfristig im Bereich um 50 % einpendeln, was immer noch einer überdurchschnittlich hohen Rendite entspricht.

(Bitcoin ETF Token Staking Übersicht - Quelle: btcetftoken)

Schon während des Vorverkaufs erhalten diejenigen, die ihre Token in den Staking Pool einzahlen, die Rendite. Das hat dazu geführt, dass bereits jetzt was 400 Millionen $BTCETF in den Staking Pool eingezahlt wurden. Durch den hohen Anteil an gestakten Token, der in etwa der Hälfte aller bisher verkauften $BTCETF entspricht, wird das Angebot beim Handelsstart an den Kryptobörsen weiter verknappt. Das scheinen die idealen Bedingungen für eine Kursexplosion nach der Markteinführung zu sein.

Während des Presales haben Anleger noch den großen Vorteil, dass der $BTCETF-Preis fix vorgegeben ist, während dieser nach dem Handelsstart sehr volatil sein kann, wodurch der Einstieg deutlich teurer werden kann. Da bereits Token im Wert von über 4,3 Millionen Dollar verkauft wurden und der Presale auf rund 5,05 Millionen Dollar beschränkt ist, bleiben nur noch Token im Wert von rund 750.000 Dollar, bis das Projekt ausverkauft ist, Aufgrund der Dynamik der letzten Tage, bei der täglich Token im Wert von etwa 200.000 Dollar verkauft wurden, bedeutet das, dass der Vorverkauf schon in den nächsten 3 - 4 Tagen enden und es noch in diesem Jahr zu einer Kursexplosion können könnte.

