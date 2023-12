In den letzten Tagen hat sich an den Märkten so einiges getan. Aus den omnipräsenten Zinssorgen sind Zinshoffnungen geworden und der Blick in das kommende Jahr fällt bei manchem Beobachter schon wieder sehr viel optimistischer aus. Nichts geändert hat sich aber am großen KI-Boom in der Tech-Branche, welcher dort weiterhin klar den Ton angibt.Lange Zeit hinterhergelaufen ist Alphabet (US02079K3059) bzw. Google. Der eigene KI-Assistent Bard entpuppte sich bei einer ersten Präsentation als mittelschwere Katastrophe und konnte nur langsam zu ChatGPT und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...