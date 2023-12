Banken vs. Bitcoin - Tradition vs. Innovation? Dass JPMorgan-CEO Jamie Dimon kein großer Fan von Bitcoin und anderen Kryptowährungen ist, ist seit Jahren bekannt. Doch nun hat er mit einem erneuten Seitenhieb für Unmut in der Kryptobranche gesorgt - und diese wehrt sich.Dimon behauptet, dass Bitcoin und Co Währungen für kriminelle Aktivitäten seien, und empfiehlt der US-Regierung, sie zu verbieten. Diese Aussagen lösten in der Kryptogemeinde Ärger aus. Die Anhänger digitaler Währungen auf der Social-Media-Plattform ...

