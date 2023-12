Unterföhring (ots) -Rechtzeitig vor Weihnachten zurück am Nordpol: Im Halbfinale von "The Masked Singer" am Samstag nimmt KLAUS CLAUS seine Masken-Mütze vom Kopf und darunter steckt Tim Bendzko. Rategast Rea Garvey hatte sich direkt nach seinem ersten Auftritt zu hundert Prozent auf den Sänger festgelegt - und zu hundert Prozent Recht behalten. "Ich liebe Herausforderungen [...] Ich habe den Sportler im Herzen und wollte sehen, wie weit ich kommen kann, wenn mich keiner sieht", sagt Tim Bendzko nach der Demaskierung und nimmt es mit Humor: "Es hat auch sein Gutes - jetzt kann ich Weihnachtsgeschenke kaufen." (lacht) (Interview auf der MaskedSinger-Presseseite)Staffelbestwert. "The Masked Singer" legt zu und begeistert am Samstagabend tolle 13,2 Prozent der Zuschauer:innen in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 Jahre). Im Anschluss überzeugt "Die ProSieben Aftershow" mit schönen 10,7 Prozent Marktanteil.In diesem Jahr gibt es schon am Abend vor dem Heiligen Abend Bescherung. Im großen Finale von "The Masked Singer" am kommenden Samstag, 23. Dezember 2023, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn fallen alle Masken und werden die letzten vier Geheimnisse gelüftet: Welche Stars verbergen sich unter DIE EISPRINESSIN, DER LULATSCH, DER MUSTANG und DER TROLL?Infos zu allen Masken, ein Interview mit dem demaskierten Star und Bilder aus der Liveshow zum Download auf der "The Masked Singer"-Presseseite (http://presse.prosieben.de/themaskedsinger)Live-Show verpasst?Kein Problem! Alle "The Masked Singer"-Folgen sind online auf Joyn abrufbar."The Masked Singer" das große Finale am Samstag, 23. Dezember 2023, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf JoynHashtag: MaskedSingerBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business IntelligenceErstellt: 17.12.2023 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Frank WolkenhauerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07-1158email: frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07-1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5673991