Nach dem Hexensabbat am Freitag dürfte es am deutschen Aktienmarkt vorerst etwas ruhiger werden. Einige Investoren dürften noch Window Dressing betreiben. Ansonsten könnte der jüngsten Rekordjagd in der letzten Handelswoche vor Weihnachten etwas die Puste ausgehen. Für neue Rekordhöhen oberhalb der 17.000-Punkte-Marke fehlt wohl die Kraft. Der Wochenausblick. Die Erwartung schon bald fallender Zinsen in den USA und im Euro-Raum hat den DAX in der abgelaufenen Woche erstmals über die 17.000-Punkte-Marke ...

