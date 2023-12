* Schlechte Aussichten für Aktienmärkte* Schuldenpolitische Notlage als Dauerzustand* Bullishe Signale für Edelmetallsektor und Bergbau

Liebe Leser,



am 13. Dezember 2023 hat die Fed zum letzten Mal in diesem Jahr getagt. Im Anschluss an diese Sitzung, bei der erwartungsgemäß keine Veränderung der Zinsen beschlossen wurde, machte Fed-Präsident Powell deutlich, dass der nächste geldpolitische Schritt eine Zinssenkung sein werde.



Diese Wende der Zentralbankpolitik hatten wir in der Oktober 2023-Ausgabe unseres Börsenbriefes Krisensicher Investieren bereits angekündigt - obwohl Powell und seine Kollegen zu dieser Zeit noch ganz andere Töne anschlugen. "Höhere Zinsen für länger" ließen sie damals zu jeder sich bietenden Gelegenheit verlauten. Und das Wall Street Journal verstieg sich am 21. September 2023 sogar zu der Überschrift "Höhere Zinsen nicht nur für länger - vielleicht für immer".



Zu Überschriften dieser Qualität lassen sich Journalisten gewöhnlich nur ganz am Ende eines langen Trends hinreißen, haben wir dazu geschrieben und hinzugefügt: Eine baldige Trendumkehr wäre also keine Überraschung, zumal nicht nur die Frühindikatoren, sondern auch die wirtschaftliche Entwicklung für fallende Zinsen sprechen. Jetzt sieht man das bei der Fed also genauso.

