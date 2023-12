Nach dem Haken hinter der Notenbank-Woche und einer Rekordrally auf beiden Seiten des Atlantiks könnte es in den kommenden Tagen an den Börsen ruhiger werden. Einflüsse wie das "Window Dressing" werden in der Schlussphase des Jahres wohl wieder zum Thema, bevor dann die Festtage kommen. Die Höhenluft ist jedoch dünn. Nach dem jüngsten Rekordlauf hat dem DAX bereits zum Wochenschluss der weitere Antrieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...