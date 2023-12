Mainz (ots) -An dem historischen ersten WM-Titel der deutschen Basketballer hatten die Brüder Franz und Moritz Wagner im zurückliegenden September großen Anteil. Aktuell zeigen sie sich in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA als wichtige Schlüsselspieler für ihr Team Orlando Magic. Als erstes deutsches Brüderpaar in der stärksten Liga der Welt schreiben sie so eine ganz besondere Basketballgeschichte. Mit den Olympischen Spielen in Paris rückt für die beiden Weltmeister bereits die nächste Herausforderung in Sicht. Eine vierteilige Dokuserie begleitet die Wagner-Brüder von den Anfängen ihrer Karriere in Berlin, über die ersten Schritte in der NBA, auf dem Weg zum WM-Titel für Deutschland und durch die aktuelle NBA-Saison bis in den Olympia-Sommer 2024. Die ersten Dreharbeiten für diese Langzeitbeobachtung, produziert von Flare Film, sind in den USA gestartet.ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Im großen Sportjahr 2024 bieten wir im TV und in der ZDFmediathek verstärkt Dokumentationen über beeindruckende Athletinnen und Athleten an. Das neue Projekt mit den Basketball-Brüdern aus Berlin, die als Profis in den USA erfolgreich sind, verspricht ebenso spannende Einblicke in die NBA wie in den deutschen Basketball."Moritz Wagner: "Wir freuen uns, dass wir einen Einblick in unseren Alltag und unser Leben als Basketballprofis geben können. Basketball hat uns viel gegeben und wir möchten gerne, dass er in Deutschland noch populärer wird. Die Dokuserie ist dazu eine tolle Möglichkeit."Franz Wagner: "Der Sport steht bei uns im Fokus - das wird auch diese Dokuserie zeigen."Franz und Moritz Wagner waren zentrale Akteure, als die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bei der WM 2023 in Ostasien sensationell die Goldmedaille gewann. Und auch der Start mit den Orlando Magic in die aktuelle NBA-Saison ist sehr vielversprechend. Ihre gemeinsame Geschichte zeigt, wie der Weg in den Spitzensport mit viel Familienunterstützung erfolgreich sein kann: Der vier Jahre jüngere Franz ließ sich vom heute 26-jährigen Bruder Moritz in Berlin zum Basketball inspirieren, löste ihn dann als jüngsten Bundesliga-Spieler für Alba Berlin ab und spielte ebenfalls für die University of Michigan in den USA. Beide schafften den Sprung in die NBA, spielen mittlerweile im selben Team und wohnen gemeinsam in einem Haus in Orlando.Schon während der Weltmeisterschaft drehte das Team um die Regisseure Thomas Pletzinger und Timon Modersohn für diese Dokuserie die ersten intensiven Einblicke in das Leben der Basketball-Brüder auf den Courts und außerhalb der Halle.Die Dokuserie mit vier Folgen à 45 Minuten ist eine Koproduktion des ZDF mit der Berliner Produktionsfirma Flare Film. Die Ausstrahlung ist für die zweite Jahreshälfte 2024 geplant. Redaktionell begleitet wird das Projekt im ZDF von Thomas Fuhrmann und Daniel Pinschower. Produzent und Produzentin bei Flare Film sind Martin Heisler und Konstanze Speidel.KontaktBei Fragen zur "sportstudio reportage" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudioreportage) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie Sport-Dokumentationen (https://www.zdf.de/sport/doku-reportage-portraet-100.html) in der ZDFmediathekPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5674067