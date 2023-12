Shopify ist wieder angesagt bei den Anlegern. Seit Jahresanfang liegt die Aktie des Spezialisten für E-Commerce-Software exakt 123 Prozent im Plus - allein seit Ende Oktober ist der Titel um 70 Prozent gestiegen. Wer beim Börsengang am 20. Mai 2015 eingestiegen ist und die Position noch hält, hat kräftig abkassiert.Shopify war - wie etliche Wachstumsunternehmen - wegen der steigenden Zinsen tief gefallen an der Börse. Nun dreht sich der Wind bei den Zinsen - und die Anleger gehen mehr ins Risiko.Für ...

