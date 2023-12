Wochenausblick - was noch vor Heiligabend ansteht

Werbung







Mit großen Schritten gehen wir Heiligabend entgegen. Während die Weihnachtsrally letzte Woche bereits voll im Gange war und der DAX® ein neues Allzeithoch erreichte, werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Ereignisse in der kommenden Woche.



Montag:



Die Weihnachtswoche startet direkt mit einem Highlight, wenn am Montag um 10:00 Uhr der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex publiziert wird. Für alle Quartalszahlenfans gibt es ebenfalls etwas, konkret steht die Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal des Industriekonzerns Thyssenkrupp auf dem Programm.









Dienstag:



Am Dienstag geht es weiter mit neuen Konjunkturdaten aus dem Euro-Raum in Form des annualisierten Verbraucherpreisindex. Der Höhepunkt des Tages dürften für die meisten Anleger jedoch weitere neue Quartalszahlen sein. Konkret veröffentlichen die Unternehmensberatung Accenture und der Logistikkonzern FedEx.















Mittwoch:



Zur Mitte der Woche erreichen uns dann wieder heimische Konjunkturdaten, wenn das Statistische Bundesamt den deutschen Erzeugerpreisindex publiziert. Zusätzlich erhalten wir Quartalszahlen von Hornbach und dem amerikanischen Automobilzulieferer AutoZone.











Ebenso erwartet Sie um 18:30 Uhr wieder ein kostenloses interaktives Live-Webinar mit unserem Produktexperten Julius Weiss zum Thema Rohstoffe und Terminmärkte. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich - schauen Sie direkt auf unserer Homepage vorbei für mehr Informationen:







Donnerstag:







Am Donnerstag folgt dann die Zinsentscheidung in China von Seiten der People's Bank of China. Dies publiziert ihren neuen Leitzins um 2:15 Uhr morgens deutscher Zeit. Am Nachmittag erhalten wir dann nochmal Arbeitsmarktdaten aus den USA in Form der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Im Anschluss daran veröffentlichen die USA ihr annualisiertes Bruttoinlandsprodukt. Zusätzlich dazu erhalten wir abermals neue Quartalszahlen, wenn uns Nike einen Blick in ihre Bücher gewährt.









Freitag:



Zum Abschluss der Dezemberwoche vor Weihnachten erhalten wir erneut Konjunkturdaten. Konkret veröffentlicht das Vereinigte Königreich um 8:00 Uhr in der Früh deutscher Zeit ihr annualisiertes Bruttoinlandsprodukt. Bevor man dann in Ruhe ins Weihnachtswochenende startet lohnt sich noch einmal ein Blick in die USA, wenn diese ihren PCE Kerndeflator veröffentlichen. Dieser beleuchtet die Kernausgaben für persönlichen Konsum der amerikanischen Haushalte.



Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.



Wir, das HSBC Zertifikate Team, wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein frohes Fest und erholsame Feiertage.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC