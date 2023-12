MAINZ (dpa-AFX) - Das durch Regen und Tauwetter entstandene Hochwasser am Rhein hat vielerorts seinen Höchststand erreicht. Am Pegel in Mannheim habe es Freitagmittag den Höchststand (7,38 Meter) gegeben, wie die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz am Samstag mitteilte. In Koblenz wurde in der Nacht zum Samstag ebenfalls der Hochwasserscheitel (6,02 Meter) überschritten. In Mainz und Kaub wurden die Höchststände (6,00 Meter) für Samstagmittag erwartet. Bis Mitte der Woche sei überall mit sinkenden Pegelständen zu rechnen.

Am Pegel Maxau wird zu Beginn der kommenden Woche eine Unterschreitung der Meldehöhe von sieben Metern erwartet. Der Rhein ist bei Maxau und Speyer weiterhin für die Schifffahrt gesperrt. Von Mannheim bis Köln müssen Schiffe nach wie vor mit langsamerem Tempo und möglichst in der Mitte des Flusses fahren./fm/DP/he