News von Trading-Treff.de Sind die 17000 Punkte im DAX der Deckel für den Rest des Jahres? An der Wall Street gab es in der FED-Woche neue Rekorde. Und nun? DAX 17000 war klare Bremse Vor einer Woche sprachen wir in der Sonntagsanalyse am 10.12.2023 über den starken DAX, der ein neues Allzeithoch markierte. Dieser Chart zeigte vor allem aber auch das hohe Momentum, welches mit der Trendbewegung verbunden war (Rückblick): An diesem Momentum hat sich ...

