Die Kombination von höheren Preisen und gestrichenen Zuschüssen in Verbindung mit einer ständig sinkenden Planungssicherheit lässt nicht nur das Vertrauen in die Bundesregierung schwinden. Sie macht auch ambitionierte Klimaziele zunichte. "Wir schaffen ein Regelwerk, das den Weg frei macht für Innovationen und Maßnahmen, um Deutschland auf den 1,5-Grad-Pfad zu bringen", heißt es im Koalitionsvertrag. In Wahrheit ist der Weg durch eine Energiepolitik verbaut, die überhastet und chaotisch wirkt. Schon längst sind längere Kohlelaufzeiten und eine Renaissance der Kernkraft in Ampel-Kreisen keine Tabuthemen mehr.



