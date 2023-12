Magdeburg (ots) -



Der Notstand spitzt sich zu: Immer mehr Zahnarztpraxen in Sachsen-Anhalt können keine neuen Patienten annehmen. In kommenden Jahren verschärft die Ruhestandswelle die Lage.



Halle/MZ - Für Patienten in Sachsen-Anhalt wird es immer schwieriger, einen Zahnarzt zu finden. Viele Praxen sind voll und können keine neuen Klienten mehr aufnehmen. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Montag-Ausgabe). Der Grund ist laut Kassenzahnärztlicher Vereinigung (KZV) eine Ruhestandswelle: Viele Mediziner gehen in Rente, bis 2030 ist es etwa die Hälfte der aktuell rund 1.500 Zahnärzte, einschließlich Kieferorthopäden. Und von Zahnmedizin-Absolventen bleiben zu wenige im Land. So behandeln immer weniger Zahnärzte immer mehr Patienten. Nur noch jede zweite Praxis könne neue Patienten aufnehmen, sagt der KZV-Vorstandsvorsitzende Jochen Schmidt.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5674301

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken