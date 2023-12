LONDON (dpa-AFX) - Im wichtigsten britischen Index, dem FTSE 100, kommt es an diesem Montag zu einem Wechsel. Die Investmentgesellschaft Intermediate Capital Group steigt in den "Footsie" auf. Dafür scheidet die Investmentgesellschaft Hargreaves Landsdown aus, wie der Index-Anbieter FTSE Russell Ende November mitgeteilt hatte. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./nas/la/he/ck

GB00B1VZ0M25, GB0001383545, GB00BYT1DJ19