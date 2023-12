EQS-News: Encavis Asset Management AG / Schlagwort(e): Expansion/Ankauf

Corporate News Weitere Windpark-Investitionen für Bankenspezialfonds der BayernLB

Neubiberg/München, 18. Dezember 2023 - Encavis Asset Management AG (Encavis AM), ein führender Anbieter von nachhaltigen Energieinvestitionen für institutionelle Investoren und Tochterunternehmen des im MDAX notierten Wind- und Solarparkbetreibers Encavis AG, hat für den Banken-Spezialfonds Encavis Infrastructure Fund IV (EIF IV) zwei weitere Windparks mit einer Gesamtleistung von 18 Megawatt von der UKA-Unternehmensgruppe erworben. Die beiden Windparks bestehen aus insgesamt drei Windenergieanlagen (WEA). Zwei Vestas-WEA vom Typ V162 - 6,0 MW befinden sich in der brandenburgischen Gemeinde Lebus und sind seit November 2022 bzw. April 2023 in Betrieb. Eine weitere Vestas-WEA vom Typ V162 - 6,0 MW befindet sich ebenfalls in Brandenburg am Standort Lindendorf und produziert dort seit Juni diesen Jahres grünen Strom. Die beiden Windparks versorgen rund 21.200 Haushalte mit Strom und sparen jährlich über 20.500 Tonnen CO 2 ein. Karsten Mieth, Vorstandssprecher der Encavis Asset Management AG: "Wir freuen uns sehr, die langjährige und vertrauensvolle Kooperation mit der UKA-Unternehmensgruppe fortzusetzen. Der Erwerb dieser Windparks markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein unserer Zusammenarbeit und unterstreicht unsere Expertise im Bereich nachhaltiger Energieinvestitionen." Encavis Asset Management AG verantwortet die Strukturierung des gesamten Projekts und übernimmt die kaufmännische Betriebsführung, das Energiemanagement, das Accounting und das Controlling der Windparks. "Die Investition von Encavis in weitere UKA-Windparks bedeutet für uns einen erfolgreichen Abschluss der Projektphase und ist zugleich Zeichen für das Vertrauen der Branche und die Qualität unserer Windparks", kommentiert Stefan Kath, Geschäftsführer und Leiter des operativen Geschäfts bei UKA. Die technische Betriebsführung übernimmt die UKB Umweltgerechte Kraftanlagen Betriebsführung GmbH. Der Banken-Spezialfonds EIF IV wird exklusiv von der BayernLB angeboten. Er richtet sich ausschließlich an Kreditinstitute, allen voran Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die großen Wert auf stabile Cashflows für ihre Investitionen und bankenspezifische Kennzahlen für ihr Reporting legen. Encavis Asset Management AG Encavis Asset Management AG bietet institutionellen Investoren maßgeschneiderte Portfolios und Fondslösungen für Investitionen in dem Wachstumsmarkt Erneuerbare Energien. Das Unternehmen investiert bereits seit 2006 erfolgreich in diesem Bereich und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette vom Asset Sourcing bis hin zum operativen Management der Anlagen ab. Die Encavis Asset Management AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der im MDAX notierten Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) und profitiert als Teil des Encavis-Konzerns von deren langjährigen Erfahrungen und dessen breiten Branchennetzwerks. Die Encavis AG ist einer der führenden konzernunabhängigen und börsennotierten Stromanbieter (IPPs) im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen erwirbt und betreibt (Onshore-)Windparks und Solaranlagen in Deutschland sowie in weiteren europäischen Ländern. Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,5 Gigawatt (GW), davon mehr als 2,1 GW durch die Encavis AG. Dies entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den "Prime"- Status. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.encavis-am.com

UKA - Umweltgerechte Kraftanlagen Die UKA-Gruppe hat rund 880 Mitarbeiter und ist in Europa, Nord- und Südamerika aktiv. Als Vollentwickler deckt UKA die komplette Wertschöpfungskette ab und betreibt Wind- und Solarparks auch selbst. Das 1999 gegründete Unternehmen ist einer der führenden deutschen Projektentwickler und hat derzeit in Deutschland eine Projektpipeline Wind Onshore von rund 1,8 Gigawatt im Genehmigungsverfahren. Auch international ist UKA in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Die aktuelle Projektpipeline der UKA-Gruppe für Wind- und Solarprojekte umfasst mittlerweile mehr als 14 Gigawatt. Ihr Kontakt:

