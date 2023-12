Das amerikanische Modeunternehmen Ralph Lauren Corp. (ISIN: US7512121010, NYSE: RL) wird am 12. Januar 2024 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,75 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre ausbezahlen. Record day ist der 29. Dezember 2023. Auf das Jahr gerechnet werden aktuell 3,00 US-Dollar an die Investoren ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 141,05 US-Dollar (Stand: 15. Dezember ...

