Der DAX (WKN: 846900) hat in der vergangenen Woche Historisches geschafft und erstmals in seiner Geschichte einen Wert von über 17.000 Punkten erreicht. Auf diesem Niveau setzten aber zum Ende der Woche leichte Gewinnmitnahmen ein, die das Börsenbarometer auch auf Wochenbasis leicht ins Minus drückten. Steht der Index nun vor einer ausgedehnten Korrektur? Auch wenn der DAX an drei Tagen der Woche ein neues Rekordhoch markierte, endete nur der Montag ...

