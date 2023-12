In China hat sich die politische Führung in dieser Woche auf einem jährlichen Wirtschaftstreffen offenbar auf das Erwirtschaften eines Haushaltsdefizits von 3% des BIP im Jahr 2024 geeinigt. Japans Industrietätigkeit ist im Dezember einer Umfrage zufolge den 7. Monat in Folge geschrumpft. Der Au Jibun Bank Japan Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende ...

