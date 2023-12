Infineon-Zertifikat mit 7,5%-Chance und mit 35% Sicherheitspuffer

Beflügelt von über den Erwartungen der Experten liegenden Quartalszahlen und der Bekräftigung der Prognose legte die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) eine beeindruckende Aufwärtsbewegung hin. Notierte die Aktie noch am 1.November 2023 bei 27,66 Euro, so kratzte sie Mitte Dezember mit 39,35 Euro bereits an der 40-Euro-Marke. Erfüllen sich die durchwegs positiven Erwartungen jener Analysten, die die Infineon-Aktie mit Kurszielen von bis zu 47,50 Euro (Goldman Sachs) zum Kauf empfehlen, dann könnte sich die Aufwärtsbewegung der Aktie weiter fortsetzen.

Für Anleger, die der Infineon-Aktie in den kommenden Jahren zumindest eine halbwegs stabile Kursentwicklung zutrauen, könnte das aktuell zur Zeichnung angebotenen LBBW-Memory-Express-Zertifikat plus als Alternative zum direkten Aktieninvestment interessant sein, das auch bei einem stagnierenden oder nachgebenden Aktienkurs positive Rendite ermöglichen wird.

7,5% Bonuschance und 35% Sicherheitspuffer

Der am 3.1.24 fixierte Schlusskurs der Infineon-Aktie wird als Startwert für das Zertifikat festgeschrieben. Der für die vorzeitige Rückzahlung des Zertifikates relevante Tilgungslevel wird am ersten Bewertungstag (21.2.25) mit dem Startwert identisch sein. Notiert die Aktie an diesem Tag auf oder oberhalb des Tilgungslevels, dann wird das Zertifikat mit seinem Ausgabepreis und einer Bonuszahlung in Höhe von 7,50 Prozent zurückbezahlt. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Tilgungslevels, aber oberhalb der Barriere von 65 Prozent, so gelangt nur die Bonuszahlung zur Auszahlung und die Laufzeit des Zertifikates verlängert sich zumindest um ein weiteres Jahr. Notiert die Aktie an einem der Bewertungstage unterhalb der Barriere, dann entfällt die Bonuszahlung. Allerdings wird sie nachbezahlt, sobald der Aktie an einem der nachfolgenden Bewertungstag wieder oberhalb der Barriere notiert.

An den nächsten, im Jahresabstand angesetzten Bewertungstagen wird das Zertifikat bereits dann vorzeitig zurückbezahlt, wenn die Aktie auf oder oberhalb der im Jahresintervall um 5 Prozent reduzierten Tilgungslevels notiert. Läuft das Zertifikat bis zum finalen Bewertungstag, dann erhalten Anleger auch dann ihren vollständigen Kapitaleinsatz und - sofern erforderlich - die ausständigen Bonuszahlungen gutgeschrieben, wenn der Aktienkurs am 15.2.30 auf oder oberhalb der Barriere notiert. Weist der Aktienkurs an diesem Tag ein größeres Minus als 35 Prozent auf, so erfolgt die Tilgung des Zertifikates durch die Lieferung von einer am 3.1.24 ermittelten Anzahl Infineon-Aktien.

Das LBBW-Infineon Memory-Express-Zertifikat plus (ISIN: DE000LB4QYC7), maximale Laufzeit bis 22.2.30 kann noch bis 3.1.24 mit 1.010 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport: Im Gegensatz zum Aktieninvestor werden Anleger mit den Memory-Express-Zertifikat plus auch dann noch eine Bruttorendite von 7,5 Prozent je Beobachtungsperiode erzielen, wenn der Aktienkurs in etwas mehr als 6 Jahren nicht 35 Prozent seines aktuellen Wertes verliert.

Quelle: zertifikatereport.de