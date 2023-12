DJ PTA-News: Software AG: Software AG vereinbart den Verkauf von StreamSets und webMethods für 2,13 Milliarden Euro an IBM

Darmstadt (pta/18.12.2023/08:14) - - Die Transaktion für Software AGs Super iPaaS Geschäft unterstreicht ihre Vision - für KI-gestützte Enterprise Integration Plattformen

Die Software AG wird sich weiterhin darauf konzentrieren, Innovation und Wachstum zum Nutzen ihrer Kunden und Mitarbeiter voranzutreiben

Darmstadt, Deutschland - 18. Dezember 2023: Die Software AG (FRA:SOW) gibt bekannt, dass sie eine Vereinbarung über den Verkauf von webMethods und StreamSets - ihr Super iPaaS Geschäft - an IBM getroffen hat. Der vereinbarte Kaufpreis beläuft sich auf 2,13 Milliarden Euro, vorbehaltlich üblicher Anpassungen zum Vollzug der Transaktion.

Nach einem umfassenden Transformationsprogramm und einer erfolgreichen Umstellung auf Subskription und SaaS hat die Software AG im Oktober 2023 ihre neue Produktvision Super iPaaS vorgestellt. Super iPaaS ist eine KI-gestützte Integrationsplattform, die APIs, Applikationen, Daten, B2B- und Event Integration zusammenführt, Innovationen ermöglicht und die Agilität, Produktivität und Governance in modernen hybriden Unternehmen fördert.

Die Akquisition stellt eine konsequente Weiterführung von IBMs Fokus, Investitionsaktivität und Führungsanspruch in der Hybrid Cloud und KI dar. Sie ist eine Anerkennung der harten Arbeit und der kollektiven Leistung des globalen Software AG-Teams in den letzten fünf Jahren.

Sanjay Brahmawar, CEO der Software AG, sagt: "Diese Transaktion ist eine Bestätigung unserer Strategie und zeigt die Wertschätzung jener Produkte, die das Herzstück unserer Super iPaaS-Vision bilden. Angesichts der globalen Größe von IBM und dessen Fokus auf die hybride Cloud und KI bekommt unser Team eine tolle Chance, das Super iPaaS-Angebot mit dem neuen Eigentümer weiterzuentwickeln. Die Mitarbeiter, die bei der Software AG bleiben, werden ihre Innovationskraft weiterhin darauf verwenden, unsere Kunden erfolgreich zu bedienen."

Er fügt hinzu, "Sowohl die Software AG als auch IBM sind fest entschlossen, ihren Kunden die besten verfügbaren Produkte und Services zu liefern und weiterhin zu ihrem Erfolg beizutragen."

Dinesh Nirmal, Senior Vice President, Products, IBM Software sagt: "In dem Maße, in dem Unternehmen ihren digitalen Transformationsprozess beschleunigen, werden Applikations- und Datenintegrationslösungen kritische Bestandteile der Modernisierung und effektiven Anwendung von KI in der Organisation. Kombiniert mit IBMs watsonx AI und Datenplattform sowie mit den eigenen Applikationsmodernisierungs-, Daten- und IT-Automatisierungsprodukten, werden StreamSets und webMethods unseren Kunden dabei helfen, das volle Potential ihrer Applikationen und Daten auszuschöpfen, unabhängig davon, wo sie gespeichert sind."

Christian Lucas, Aufsichtsratsvorsitzender der Software AG und geschäftsführender Gesellschafter von Silver Lake, fügt hinzu: "Mit der Etablierung des Integrationsgeschäfts in der Cloud hat das Software AG-Team außergewöhnliche Arbeit geleistet. Das Geschäft ist damit auf einem guten Weg, die Super iPaaS-Vision umzusetzen. Silver Lake ist stolz darauf, diesem Team dabei geholfen zu haben, das nächste wichtige Kapitel für dieses Geschäft mit IBM zu identifizieren und zu ermöglichen. Wir werden das Software AG-Team bei der Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie weiterhin voll unterstützen."

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt allgemein üblicher Bedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen. Der Vollzug der Transaktion wird für das zweite Quartal 2024 erwartet.

Über die Software AG

Die Software AG ist der Softwarepionier der vernetzten Welt. Seit dem Jahr 1969 hat die Gesellschaft mehr als 10.000 Firmen und Organisationen dabei unterstützt, Menschen, Unternehmen, Systeme und Geräte durch Software zu verbinden. Mithilfe von Integration & APIs, IoT & Analytics sowie Business & IT Transformation ebnet die Software AG den Weg zum vernetzten Unternehmen; ihre Produkte sind der Schlüssel für einen ungehinderten Datenfluss und eine reibungslose Zusammenarbeit. Im Geschäftsjahr 2022 hatte das Unternehmen rund 5.000 Beschäftigte in mehr als 70 Ländern und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von mehr als 950 Mio. Euro.

Folgen Sie uns auf LinkedIn ( https://www.linkedin.com/company/software-ag/ ) und X ( https://twitter.com/SoftwareAG ) für weitere Informationen.

Kontakt:

Anfragen von Investoren

Robert Hildebrandt

Director, Investor Relations

E: robert.hildebrandt@softwareag.com

T: +496151 92-1040

Anfragen von Medienvertretern

Dr. Astrid Kasper

Senior Vice President, Corporate Communications

E: Astrid.Kasper@softwareag.com

T: +49-6151-92-1397

Harald Kinzler

Partner Dentons Global Advisors

E: Harald.Kinzler@dentonsglobaladvisors.com

T: +44 7510 385 551

Aussender: Software AG Adresse: Uhlandstraße 12, 64297 Darmstadt Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 615192 1900 E-Mail: Investor.Relations@softwareag.com Website: www.softwareag.com

ISIN(s): DE000A2GS401 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

