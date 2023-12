Reken, Deutschland (ots/PRNewswire) -DeskNow (desk-now.com) gab heute bekannt, dass das Unternehmen Kari Syrjä als neuen Vice President Commercial ernannt hat. In dieser Rolle übernimmt er die Leitung der globalen Expansion von DeskNow, wobei alle Vertriebs-, Marketing- und Geschäftsentwicklungsfunktionen an ihn berichten.Zuletzt leitete Herr Syrjä den Bereich Supply Chain und Product Assurance vertrieb bei Det Norske Veritas, DNV, in den nordischen Ländern, wo er die Vertriebsfunktion umgestaltete, während er gleichzeitig als Senior Corporate Advisor bei einem der am schnellsten wachsenden schwedischen Technologieunternehmen, wedonthavetime.org, tätig war. Herr Syrjä verfügt über mehr als 15 Jahre internationale Erfahrung im IT-Vertrieb, sowohl in großen Konzernen als auch in kleineren KI-StartUps. Vor seiner Tätigkeit bei DNV war er zwei Jahre lang als globaler Leiter der Geschäftsentwicklung bei der an der schwedischen Börse gelisteten Competitive Intelligence SaaS-Firma Comintelli Inc. tätig, wo er die Kundenakquise, das digitale Marketing und die Vertriebsprozesse modernisierte."Wir glauben, dass Kari Syrjä der ideale Kandidat für DeskNow ist und uns in das nächste erfolgreiche Kapitel führen wird", sagte Marius Jarzyna, Mitgründer und CEO von DeskNow. "Wir sind beeindruckt von seiner starken Erfolgsbilanz in kundenorientierter Innovation, Geschäftsausführung und operativer Vertriebsexzellenz.", fügt Pavel Schwindt, CoFounder & Product Owner hinzu. "Kari bringt genau das mit, was uns fehlt und hat in seiner Karriere bereits Vertriebs- und Marketingteams entwickelt, die herausragende Ergebnisse erzielten.""Es ist eine große Ehre, DeskNow als Commercial Vice President bei der globalen Expansion im Vertrieb und Marketing zu unterstützen", sagte Herr Syrjä. "In unseren Gesprächen mit dem Management hat sich deutlich gezeigt, dass DeskNow kurz davor ist, das nächste Airbnb im Bürovermietungssektor zu werden, wodurch jeder von überall aus arbeiten kann, wann immer er möchte. Ich schätze die durch die DeskNow-Plattform ermöglichte Standortfreiheit, die das Unternehmen einzigartig macht. DeskNow nutzt eine globale Wachstumswelle, um auf seiner bestehenden Plattform und Kundenbasis, Innovationen voranzutreiben und sein Ökosystem zu erweitern. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren globalen Teams, um Kauferlebnisse zu verbessern und die Rentabilität und Produktivität von Bürobesitzern, Coworking-Spaces, Hotels und Unternehmen zu steigern. Wir konzentrieren uns darauf, unsere Marktplätze zu beschleunigen und Unternehmen bei nachhaltigem und effizientem Wachstum zu unterstützen. Mein Fokus liegt auf der Umsetzung der internationalen Wachstumsstrategie von DeskNow und der Maximierung des langfristigen Werts für unsere Kunden und Partner weltweit."Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2301330/DeskNow_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/desknow-ernennt-kari-syrja-zum-vice-president-commercial-302015829.htmlPressekontakt:Marius Jarzyna,0800 3375 669Original-Content von: Desk Now GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097388/100914543