Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die BAWAG Group gibt am 15.12. den Verkauf der start:bausparkasse AG in Deutschland (ehemals Deutscher Ring Bausparkasse) an die Wüstenrot Bausparkasse AG in Deutschland bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...