Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die großen Notenbanken (FED, EZB, BoE, SNB) haben in der letzten Woche entschieden, die Leitzinsen nicht weiter zu erhöhen, so die Analysten der Helaba.Zwar habe die FED über Zinssenkungen im nächsten Jahr gesprochen, die anderen Zentralbanken hätten sich mit derartigen Äußerungen aber zurückgehalten. Die EZB wolle am derzeitigen Niveau für eine längere Zeit festhalten. Marktseitig werde aber weiterhin auf eine geldpolitische Wende spekuliert. Letztlich würden die Notenbanker in Abhängigkeit der Datenlage entscheiden und daher würden Konjunktur- und Inflationszahlen weiterhin eine wichtige Rolle spielen. ...

