Der Elektrolyse-Spezialist Thyssenkrupp Nucera ist im vergangenen Geschäftsjahr dank des Hochlaufens seines Wasserstoffgeschäfts kräftig gewachsen. Gleichzeitig brachen jedoch die Aufträge ein. Was ist da los?Das auf die Herstellung von Elektrolyseuren für die grüne Wasserstoffproduktion spezialisierte Unternehmen Thyssenkrupp Nucera hat angekündigt, dass es für das Geschäftsjahr 2024 einen operativen Verlust erwartet. Als Begründung werden die Anlaufkosten für diesen Geschäftsbereich angeführt, der in Zukunft einen wesentlichen Teil des Wachstums des Unternehmens ausmachen soll. Thyssenkrupp Nucera, das in diesem Jahr einen der größten Börsengänge in Europa durchführte, geht von einem …