HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/5093/ In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas und dad.at gibt es monatliche Plausch-Ausgaben zum Zertifikate-Markt in Österreich, stets am Verfallstag. Die aktuelle Ausgabe 12/2023 ist eine Year-End-Ausgabe mit einer persönlichen Bilanz. Vorab: Meine Zertifikate liefen 2023 Real Money besser als meine Aktien. Und nächstes Jahr starte ich zusätzlich die Podcast-Reihe "Zertifikat des Tages".- Phillipp Arnold (Raiffeisen Zertifikate) besprach mit mir in Folge https://audio-cd.at/page/podcast/4326das Produkt ATSPARPLAN16- Christian Glaser (BNP) besprach mit mir in https://audio-cd.at/page/podcast/4209 die Produkte Deutsche Bank Bonus: ...

