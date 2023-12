Pressemitteilung der Deutsche Rohstoff AG:

Deutsche Rohstoff bringt australische Lithium-Explorationsprojekte in börsennotierte Gesellschaft ein

- Deutsche Rohstoff hält 70% an Joint Venture mit SensOre - In Australien gelistete SensOre wird in Premier1 Lithium umgewandelt - 70% Anteil an Joint Venture wird in Premier1 Lithium eingebracht - Deutsche Rohstoff erhält 19,9% und 26 Mio. Optionen an Premier1 Lithium - Australische Investoren zeichnen 3 Mio. AUD in Premier1 Lithium

Die Deutsche Rohstoff AG (WKN A0XYG7/ISIN DE000A0XYG76) und der australische Partner SensOre Ltd (ASX: S3N) werden das gemeinsame Tochterunternehmen Exploration Ventures AI Pty Ltd ("EXAI") zu 100% in die börsennotierte SensOre einbringen. SensOre plant, sein Technologie-Geschäft im Rahmen einer Abspaltung (Demerger) zu privatisieren und die börsennotierte Gesellschaft in Premier1 Lithium mit dem geplanten Börsenkürzel P1L umzubenennen.

Im Rahmen der Transaktion wird die Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...