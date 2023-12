Das Elektronik-Handelsunternehmen Ceconomy (ISIN: DE0007257503) will auch für das Geschäftsjahr 2022/23 keine Dividende zahlen, wie die Konzernmutter von Media-Markt und Saturn am Montag mitteilte. Die Hauptversammlung findet am 14. Februar 2024 statt. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2022/23 um 4,7 Prozent auf 22,2 Mrd. Euro (2021/22: 21,8 Mrd. Euro). Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) betrug 243 Mio. Euro ...

