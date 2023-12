EQS-News: Funkwerk AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Funkwerk erhält Auftrag zur Nachrüstung von über 500 spanischen Schienenfahrzeugen mit GSM-R-Zugfunksystemen



PRESSEMITTEILUNG / CORPORATE NEWS Funkwerk erhält Auftrag zur Nachrüstung von über 500 spanischen Schienenfahrzeugen mit GSM-R-Zugfunksystemen

Lieferungen ab 2024 bis Mitte 2026

Zusätzlich werden rund 400 Neufahrzeuge in Spanien mit Funkwerk-Systemen ausgestattet Kölleda, 18.12.2023 - Die Funkwerk AG, einer der technologisch führenden Anbieter von innovativen Kommunikations-, Informations- und Sicherheitssystemen sowie technischer Dienstleistungen, erhielt den Zuschlag für mehrere große Ausschreibungen in Spanien: Der größte Schienenfahrzeugbetreiber in dem Land, die Renfe Viajeros, hat die Funkwerk Systems GmbH mit der Ausrüstung von über 500 Personenzügen und Lokomotiven mit GSM-R-Zugfunksystemen beauftragt. Sie werden im spanischen Streckennetz eingesetzt, das nahezu 12.000 km umfasst und schrittweise mit digitalem Zugfunk ausgestattet wird. Bisher kommunizieren die Fahrzeugführer in dem Land noch größtenteils analog. Die Lieferungen von Funkwerk an Renfe beginnen im Jahr 2024 und sollen bis Mitte 2026 abgeschlossen sein. Das regionale Projektmanagement und die Installation der Systeme erfolgen über einen spanischen Partner. Zusätzlich zur Nachrüstung der bestehenden Fahrzeugflotte in Spanien liefert Funkwerk Zugfunksysteme für rund 400 Neufahrzeuge an mehrere Fahrzeughersteller. Diese sogenannten Dual-Mode-Systeme können sowohl im GSM-R-Digitalfunk als auch im analogen Modus betrieben werden. "Mit den Aufträgen", so Kerstin Schreiber, Sprecherin des Vorstands der Funkwerk AG, "erreicht die Funkwerk AG ihr strategisches Ziel der Erschließung des spanischen Eisenbahnmarktes und etabliert sich als ein führender Lieferant für Zugfunksysteme in Spanien." Die Funkwerk AG, Kölleda/Thüringen, ist als mittelständischer Technologiekonzern spezialisiert auf lösungsorientierte Informations-, Kommunikations- und Sicherheitssysteme für den Schienenverkehr, Infrastruktur, Behörden und Unternehmen sowie technische Dienstleistungen. Funkwerk-Produkte basieren auf modernsten Verfahren der Funk- und Kommunikationstechnik sowie der Datenverarbeitung und tragen zur Kostensenkung bei den Kunden bei. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Funkwerk AG, Im Funkwerk 5, 99625 Kölleda, Tel.: 03635 458 500, Fax: 03635 458 399

E-Mail: ir@funkwerk.com Pressekontakt:

Redaktionsbüro tik GmbH, Claudia Wieland, Tel.: 0911 988 170 71, info@tik-online.de









