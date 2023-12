Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach der Vielzahl von Notenbanksitzungen in der vergangenen Woche tagt nun noch die Bank of Japan, berichten die Analysten der NORD/LB.Auch in Tokio komme nach und nach schon ein gewisser Handlungsdruck auf. Allerdings sei wohl noch nicht mit Anpassungen des traditionellen Leitzinsniveaus zu rechnen. Spannender könnte der mögliche News-Flow bezüglich der Ausgestaltung der Maßnahmen zur Yield-Curve-Control durch die Zentralbank sein. ...

