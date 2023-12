Die Zins-Diskussionen sind nach den Notenbanksitzungen der vergangenen Woche neu entfacht. Analysten bremsen dabei die an den Märkten zeitweise entstandene Euphorie.18. Dezember 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die zu diesem Zeitpunkt überraschend taubenhaften Aussagen der amerikanischen Notenbank haben den DAX in der vergangenen Woche auf ein Allzeithoch steigen lassen. Nach der Sitzung am Mittwochabend verkündete Fed-Chef Powell, dass man bereits über anstehende Leitzinssenkungen diskutiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...