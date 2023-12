SHENZHEN (IT-Times) - BYD forciert seine Expansionspläne im Bereich New Energy Vehicles (NEVs) in Asien und will auch im schwer zu bedienenden Automobilmarkt in Japan Fuß fassen. Der chinesische Technologiekonzern BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) hatte bereits sein New Energy Vehicle (NEV) - Angebot...

Den vollständigen Artikel lesen ...