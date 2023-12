Linz (www.anleihencheck.de) - Die Norwegische Zentralbank hält weiterhin konsequent am Erhöhungszyklus fest, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Leitzins sei vergangenen Donnerstag um 0,25% auf 4,50% angehoben worden. Zudem habe sie die Bereitschaft signalisiert, weiter zu erhöhen bzw. die Zinsen auf einem hohen Niveau zu halten (bis Herbst 2024), falls die Teuerung nicht im erhofften Ausmaß abnehmen sollte. Folglich habe die Norwegische Krone (NOK) profitiert und zwischenzeitlich sogar EUR/NOK-Kurse bis knapp unter 11,42 erreicht. Kurzfristig scheine eine Aufwertung bis zum Niveau 11,21 von Ende September wieder in greifbarer Nähe gerückt. (18.12.2023/alc/a/a) ...

