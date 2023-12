Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Zalando von 54 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Hamburger sehen den DAX-Wert also bis Ende nächsten Jahres um mehr als 100 Prozent höher stehen.Die Aktie des Onlinemodehändlers sei seit Jahresbeginn um knapp 50 Prozent gesunken, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Montag vorliegenden Studie. 2024 dürfte eine Wende ...

