ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Under Armour auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 US-Dollar belassen. Eine Umfrage über globale Sportbekleidungshersteller habe seine Überzeugung gestärkt, dass der Markenname Under Armour für Verbraucher weltweit von hoher Bedeutung sei, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Montag vorliegenden Studie. Gespräche mit Investoren ließen indes die Schlussfolgerung zu, dass die Markenstärke des Unternehmens am Markt nicht angemessen gewürdigt werde./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2023 / 01:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2023 / 01:54 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US9043111072

