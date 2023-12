Mit einem Kursplus von 1,8% auf 180 € kann die Aktie der Deutschen Börse (WKN: 581005) ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen. Was treibt das Papier jetzt und warum könnte der DAX-Konzern langsam wieder deutlich attraktiver werden? Deutsche Börse vorgestellt Die Deutsche Börse mit dem Sitz in Eschborn bei Frankfurt am Main ist eine der führenden Börsenorganisationen in Europa. Neben zahlreichen Börsenplattformen betreibt sie mit ihrer Konzerntochter Clearstream ...

