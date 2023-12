Die Tomra Systems-Aktie (WKN: A3DHA0) feiert seit einigen Wochen ein eindrucksvolles Comeback. Seit Ende Oktober ist der Kurs des norwegischen Recycling-Spezialisten um über +50% gestiegen. Was treibt die Erholungsrallye der Norweger? Tomra Systems vorgestellt Tomra Systems ASA stellt Sammelsysteme und Sortierlösungen her. Bekannt ist das norwegische Unternehmen vor allem für seine Leergutrücknahmeautomaten, von denen allein in Deutschland über 30.000 ...

