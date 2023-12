© Foto: picture alliance / Snowfield Photography



Der Aktienkurs von Ceconomy ist deutlich eingebrochen, nachdem das Unternehmen mit seinen Zahlen enttäuscht hat. Woran liegt es?Die Elektronikhandels-Holding Ceconomy, Muttergesellschaft von Media Markt und Saturn, wird für das Geschäftsjahr 2022/23 erneut keine Dividende ausschütten. Das kündigte das Unternehmen am frühen Montag an. Zudem verzeichnete Ceconomy im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 39 Millionen Euro. Dieser Verlust wurde durch eine Abschreibung auf die französische Beteiligung Fnac Darty verursacht. Daneben wirkten sich auch der Verkauf des Schweden- und Portugal-Geschäfts sowie Restrukturierungskosten negativ aus. Der Aktienkurs sackte im Vormittagshandel in …