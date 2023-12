Trübe Aussichten in der Immobilienwirtschaft. Nach Einschätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln e.V. (IW Köln) rutscht die Branche in die Rezession. Das geht aus der Winterbefragung im Rahmen des ZIA-IW-Immobilienstimmungsindex (ISI) hervor, der Befragung durch das IW Köln im Auftrag des Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA )e.V. Sowohl die Geschäftslage als auch die Erwartungen für die kommenden zwölf Monate bewegen sich nun mit Werten von -5,7 und -12,5 im negativen Bereich. Was die ...

