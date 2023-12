DJ PTA-Adhoc: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Ergebnisse der Auktionen im 4. Quartal 2023

Berlin (pta/18.12.2023/12:00) - Nach Abschluss der letzten Live-Auktion am 15. Dezember 2023 in Berlin steht fest, dass die Auktions- und Maklerumsätze im 4. Quartal mit einem Objektumsatz von bisher rd. EUR 15,5 Mio. deutlich unter dem Ergebnis des Vorjahresquartals (EUR 27,7 Mio.) liegen werden.

Auch der gesamte Objektumsatz der Gruppe im laufenden Jahr mit bisher rd. EUR 65 Mio. wird sowohl unter dem Vorjahreswert (EUR 130,8), als auch unter dem Zielwert von EUR 100 Mio. liegen. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2023 wird deswegen - wie schon das Halbjahresergebnis - negativ ausfallen. Grund für die Verschlechterung ist das weiterhin ungünstige Marktumfeld mit einer gesunkenen Nachfrage infolge gestiegener Finanzierungskosten und einem Rückgang der Kaufpreise.

Bis zum Jahresende werden in der Gruppe noch einige Verträge im Rahmen des jeweiligen Nachverkaufs beurkundet. Die Objektumsatzzahlen des gesamten Geschäftsjahres 2023 werden am 08. Januar 2024 bekannt gegeben.

Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400):

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, gewerblicher und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA), Westdeutschen (WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA ( https://www.dga-ag.de/ ).

