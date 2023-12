Die Post bekommt im Oktober 2024 einen neuen CEO: Der Aufsichtsrat hat Walter Oblin zum Vorstandsvorsitzenden und Generaldirektor der österreichischen Post AG bestellt. Er tritt damit die Nachfolge von Georg Pölzl an. Walter Oblin ist seit 1. Oktober 2009 im Unternehmen und seit 1. Juli 2012 Finanzvorstand der österreichischen Post. Mit 1. Jänner 2019 wurde er zum Generaldirektor-Stellvertreter ernannt und übernahm zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Finanzvorstand auch die Ergebnisverantwortung für die Division Brief & Werbepost. Bis zur übernahme der Position des Vorstandsvorsitzenden wird Walter Oblin seine aktuelle Funktion als Vorstand für Brief und Finanzen innehaben, wie es heißt.

