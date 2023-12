Das Abenteurer-Ehepaar Chris und Julie Ramsey hat seine im März 2023 begonnene "Pole to Pole"-Expedition in einem Elektroauto abgeschlossen. Nach mehr als 30.000 Kilometern erreichten die beiden jetzt mit einem Nissan Ariya e-4ORCE den Südpol. Ihr 10-monatiges, 30.000 km langes Abenteuer begann auf dem gefrorenen Eismeer am magnetischen Nordpol von 1823 und führte sie durch die unterschiedlichen Geländeformen und Bedingungen Nord-, Mittel- und Südamerikas, ...

