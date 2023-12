Die zunehmende Komplexität des Kompositgeschäftes stellt immer stärkere Anforderungen an die Beratung. Im Frankfurter Kreis diskutieren Komposit-Experten mit Mein-Geld-Chefin Isabelle Hägewald, warum auch das Brot- und Buttergeschäft für den Makler interessant ist, welches know how der Makler im gewerblichen Geschäft haben muss und welche Einnahmen der Makler aus diesem Geschäft generieren kann . komposit beratung firmenkunden beratung vermittler makler anlegermagazinmeingeld Teilnehmer: Denise Bryx, Barmenia Hans-Joachim Käser, Dialog Lars Fuchs, Rhion Digital Frank Wiemann, Inter Versicherungsgruppe Auf der Suche nach mehr Informationen rund um das Kompositgeschäft? Hier werden Sie fündig: https://www.mein-geld-medien.de/versicherungen/schadenregulierung-aus-der-vogelperspektive/ https://www.mein-geld-medien.de

