Hamburg, 18. Dezember 2023 KI-basierte individuelle Fonds-Vermögensverwaltung (iFVV) als gemeinsames Produkt für Kunden der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Die LAIC Vermögensverwaltung GmbH, Hamburg, eine mittelbare Tochtergesellschaft der LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN: DE000A12UP29), Hamburg, hat einen Kooperationsvertrag mit der Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main, und der Union Investment Service Bank AG, Frankfurt am Main, abgeschlossen. Gegenstand des Kooperationsvertrages ist die mit Ad-hoc-Mitteilungen vom 20. April 2023 und 27. September 2023 bereits bekannt gemachte Kooperation mit der Union Investment über die gemeinsame Auflage einer neuartigen fondsbasierten individuellen Vermögensverwaltung ("iFVV-Produkt") für gehobene Betreuungskunden der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Das iFVV-Produkt nutzt dabei zum einen die technischen Möglichkeiten der DAP 4.0 von LAIQON in Form von digitalen Abschluss-Strecken und zum anderen die KI des LAIC ADVISORs® als ausgelagerte Finanzportfolioverwaltung sowie die Unterstützung des Berichtswesens. Union Investment soll in Zusammenarbeit mit Partnerbanken der Genossenschaftlichen FinanzGruppe die Zielkunden für das iFVV-Produkt gewinnen und individuelle Vermögensverwaltungsverträge über das gemeinsame iFVV-Produkt abschließen. Für die Union Investment ist die iFVV ein exklusives Angebot für das gehobene Betreuungssegment der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Die Produkteinführung der iFVV ist auf Basis bestehender Vertriebspartnerschaften der Union Investment mit den Partnerbanken sukzessive im 4. Quartal 2024 vorgesehen. Dazu Jochen Wiesbach, Geschäftsführer der Union Investment Privatfonds GmbH: "Mit der iFVV schließen wir eine Lücke in unserem Produktangebot. Wir können mit dem neuartigen Produkt, dass wir gemeinsam mit den KI-Experten des WealthTech LAIC entwickelt haben, neue Perspektiven in der Marktbearbeitung gehobener Kunden schaffen." M.Sc. Christian Sievers, Geschäftsführer der LAIC Vermögensverwaltung GmbH, ergänzt: "Unser LAIC ADVISOR® wird dabei der digitale KI-Motor des gemeinsamen iFVV-Produktes. Der Kunde hat so die Möglichkeit, sich sein individuelles Vermögensverwaltungsprodukt stark personalisiert zusammenzustellen." Der LAIC ADVISOR® ist in der Lage, aus einem großen Daten-Universum von Publikumsfonds, ETFs, ETCs, Aktien, Derivaten und Volkswirtschaften individuelle Portfolios zu strukturieren, zu bewerten und je nach Marktlage und Kundenpräferenz zeitgleich anzupassen. Die KI des LAIC ADVISORs® ermöglicht damit echte Nutzerzentrierung für jeden Kunden. Hierzu Dipl.-Ing Achim Plate, Chief Executive Officer der LAIQON AG: "Wir sind stolz, heute den lang angekündigten Kooperationsvertrag mit der renommierten Union Investment Gruppe zu vermelden. Wir empfinden dies als Auszeichnung unserer bisherigen Leistung. Durch die erbrachte Aufbauleistung im WealthTech LAIC in den letzten fünf Jahren sind wir in der Lage, eine solch große Partnerschaft einzugehen. LAIC wird damit in den nächsten Jahren zum Wachstums- und Bewertungstreiber der LAIQON AG." Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG): Die LAIQON AG (LQAG) ist eine innovative Asset Management-Factory für nachhaltige Kapitalanlage mit einem verwalteten Vermögen von rund 6,0 Mrd. EUR. Mit einem Full-Service-Angebot an nachhaltigen Wealth-Produkten und Lösungen wendet sich die LAIQON AG sowohl an private als auch an institutionelle Kunden. Die LAIQON AG hat sich dabei in den drei Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth positioniert. Die LAIQON AG bietet ihren Kunden aktuell über 50 Wealth-Produkte und Lösungen an. Die cloudbasierte Digital Asset-Plattform 4.0 ist digitales Herzstück und zentrale Komponente der Asset Management-Factory. Der aufgebaute Asset Management Factory-Ansatz dient dabei erstens als Basis für die Produktqualität der angebotenen Wealth-Produkte und Lösungen und zweitens als Basis für interne und externe Skalierbarkeit. Dies sowohl durch einen intern gesteuerten "Best-in-Class Direct" Vertriebsansatz als auch über "Inside-White Label Partnerschaften". (Stand der Zahlenangabe: 30.06.2023) Hendrik Duncker IR/PR LAIQON AG An der Alster 42 20099 Hamburg Tel: +49-40-325678-145 Fax: +49-40-325678-99 LAIQON AG: laiqon.ag Mail: presse@laiqon.com



