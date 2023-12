Noch im Dezember sollen in sechs Parkgaragen in der Innenstadt von Frankfurt am Main über 150 neue Ladepunkte für Elektrofahrzeuge in Betrieb gehen. Nach aktueller Planung ist für das erste Halbjahr 2024 die Inbetriebnahme von weiteren 130 Ladepunkten in fünf Parkhäusern geplant. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt Frankfurt angekündigt, gemeinsam mit den Unternehmen ABG Frankfurt Holding und Mainova die öffentliche Ladeinfrastruktur deutlich ausbauen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...